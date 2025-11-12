На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В киевском суде погас свет при избрании меры пресечения «кошельку» Зеленского

Нардеп Гончаренко: в суде Киева погас свет при избрании меры пресечения Миндичу
true
true
true
close
Reuters/Еврейская община города Днепр

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в Киеве произошло отключение света. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале.

«Во время заседания суда, где выбирают меру пресечения Басову (Тенору), который замешан в многомиллионной коррупции в энергетике, а точнее в том, что он воровал деньги при строительстве защитных сооружений, выключили свет», — написал Гончаренко.

По его словам, это «так смешно, что даже грустно». Отключения света продлились около 10 минут. Никаких инцидентов за это время не произошло.

Тимур Миндич известен как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Позднее эту информацию подтвердил и минюст Украины. Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

На фоне суда по делу Миндича Гончаренко предположил, что следующим обвиняемым в коррупции станет экс-министр обороны и секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров.

Ранее в Раде заявили, что Киев покупает статьи в западных СМИ на деньги Миндича.

Новости Украины
