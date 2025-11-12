Власти Украины хотят ввести санкции против Тимура Миндича

Украинский кабмин намерен ввести санкции против соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича, который стал фигурантом коррупционного скандала. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Санкции будут введены против Миндича и Цукермана (в статье не уточняется, против какого именно из братьев – Михаила или Александра – могут ввести санкции – «Газета.Ru»). Источники РБК-Украина подтвердили, что соответствующее представление в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны – «Газета.Ru») одобрили на Кабмине», — говорится в сообщении издания.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

