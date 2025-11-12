На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины хотят ввести санкции против Тимура Миндича

«РБК-Украина»: украинский кабмин намерен ввести санкции против Миндича
true
true
true
close
Reuters/Еврейская община города Днепр

Украинский кабмин намерен ввести санкции против соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича, который стал фигурантом коррупционного скандала. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Санкции будут введены против Миндича и Цукермана (в статье не уточняется, против какого именно из братьев – Михаила или Александра – могут ввести санкции – «Газета.Ru»). Источники РБК-Украина подтвердили, что соответствующее представление в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны – «Газета.Ru») одобрили на Кабмине», — говорится в сообщении издания.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами