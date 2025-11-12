Путин и Токаев приняли участие в Форуме сотрудничества РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит в казахстанском Уральске.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день он встретился с российским коллегой. В ходе беседы казахстанский лидер отметил, что серьезных проблем между Москвой и Астаной нет. По его словам, не существует ни одной сферы, в которой две страны не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Во время встречи российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами, союзниками и друзьями. Как сказал Путин, этот факт подтверждается делами.

Ранее Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан.