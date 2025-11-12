Украинской разведке поручено провести «некоторые мероприятия в интересах Украины». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам разговора с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым.

«Также говорили об операциях военной разведки-вместе с другими нашими силами. Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины», — сообщил он.

В рамках разговора Зеленский также обсудил «планы» России на первую половину 2026 года.

По словам Зеленского, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах мира и «ограничивает их».

На фоне таких обсуждений британский военный аналитик Александр Меркурис обращал внимание на то, что на фоне нарастающего темпа наступлений российской армии Зеленский не признает объективную реальность.

Кроме того, аналитик предположил скорую смену президента Украины на другого человека, который бы продолжил активный антироссийский курс.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.