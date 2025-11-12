На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал некоторые мероприятия разведки «в интересах Украины»

Зеленский: поручил разведке провести ряд мероприятий в интересах Украины
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украинской разведке поручено провести «некоторые мероприятия в интересах Украины». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам разговора с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым.

«Также говорили об операциях военной разведки-вместе с другими нашими силами. Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины», — сообщил он.

В рамках разговора Зеленский также обсудил «планы» России на первую половину 2026 года.

По словам Зеленского, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах мира и «ограничивает их».

На фоне таких обсуждений британский военный аналитик Александр Меркурис обращал внимание на то, что на фоне нарастающего темпа наступлений российской армии Зеленский не признает объективную реальность.

Кроме того, аналитик предположил скорую смену президента Украины на другого человека, который бы продолжил активный антироссийский курс.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами