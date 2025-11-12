На фоне нарастающего темпа наступлений российской армии президент Украины Владимир Зеленский не признает объективную реальность. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Это беспрецедентный темп продвижения по сравнению с тем, что мы видели. Это тотальная оторванность от реальности. Я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей. Думаю, это происходит и с Зеленским», — сказал он.

Кроме того, аналитик предположил скорую смену президента Украины на другого человека, продолжающегося активный антироссийский курс.

«На мой взгляд, после событий на Майдане 2014 года вся политическая структура в Киеве была организована в чисто антироссийском русле», — пояснил он.

8 ноября украинский общественный деятель Николай Томенко заявил, что команда Зеленского начала готовиться к выборам в стране.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.