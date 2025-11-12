Зеленский обсудил с Будановым планы России на 2026 год

Зеленский: Буданов доложил о планах России на первую половину 2026 года

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов доложил украинскому руководству о планах России на первую половину 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины», — сообщил он.

По словам Зеленского, Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах мира и «ограничивает их».

На этом фоне журнал Foreign Affairs писал о том, что предстоящая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины, поскольку она больше не способна обеспечить электроэнергией всю страну на фоне ударов ВС РФ.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.