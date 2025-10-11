На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задумчивый Пашинян пожелал всем хорошего дня под песню Земфиры о любви

Премьер Армении Пашинян опубликовал видео под песню Земфиры
true
true
true

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.».

На записи политик в белой рубашке и галстуке, вероятно, находится в рабочем кабинете. Он сидит в кресле за письменным столом с несколькими телефонами. На заднем фоне виден шкаф с книгами. Премьер-министр смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — подписал глава правительства пост с роликом.

В январе этого года Пашинян опубликовал видео поездки на работу на ереванском метро. Решение изменить любимому велосипеду он объяснил неподходящей погодой. На кадрах видно, как Пашинян покупает билет, оплачивая его по QR-коду, и спускается в метро. На эскалаторе находятся другие люди, однако они едут поодаль.

Ранее Трамп сыграл в гольф под Скриптонита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами