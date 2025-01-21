Пашинян отправился на работу на метро и записал поездку на видео

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео поездки на работу на ереванском метро.

Свое решение изменить любимому велосипеду в пользу подземки, глава правительства объяснил неподходящей погодой. На кадрах видно, как Пашинян покупает билет, оплачивая его по QR-коду, и спускается в метро.

На эскалаторе можно увидеть других людей, однако они находятся поодаль. Пассажиры это или охрана премьера — неизвестно.

В СМИ предполагают, что Пашинян проехал всего один перегон — от станции «Маршал Баграмян» до «Площади Республики». Именно такой маршрут предполагает поездка от резиденции премьера до здания правительства.

Обычно глава армянского кабмина передвигается на велосипеде — это его любимое хобби. Иногда он совершает велопрогулки даже за рубежом. Так, в октябре Пашинян прокатился вдоль Москвы-реки в ходе визита в российскую столицу для участия в саммите глав стран — участниц СНГ.

Ранее Пашинян ответил на критику оппозиции в излишнем увлечении катанием на велосипеде.