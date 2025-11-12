Страны Евросоюза «вымучивают» у себя увеличение военных бюджетов в ущерб своей экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Они вымучивают у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это уничтожает их экономики», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, милитаризация Европы ведет к «перенапряжению» экономик стран ЕС и грозит им тяжелыми последствиями в среднесрочной перспективе.

12 ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на опасность милитаризации Европы. В качестве примера он привел попытку Главного управления разведки Минобороны Украины угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и отправить истребитель на территорию Румынии, входящей в НАТО. Такое развитие событий – уже предпосылка для конфликта.

11 ноября газета The Wall Street Journal писала, что Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. По данным журналистов, европейские лидеры подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».

Ранее Песков заявил, что Москва приняла меры из-за подготовки Европы к войне с Россией.