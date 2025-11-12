На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС предложили объединить три европейские страны в одну

В ЕС предложили объединить Бельгию, Нидерланды и Люксембург
Francois Lenoir/Reuters

Министр-президент Фламандского региона Бельгии Матиас Дипендале заявил, что он не против идеи объединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в единую страну. Идею он озвучил во время эфира на радио NPO.

Такое решение он считает обоснованным с точки зрения геополитики. Между странами должно быть более тесное сотрудничество, уверен Дипендале. Важным фактором он назвал влияние России и Китая.

«Такого рода проекты не реализуются в одночасье. Некоторые политики думают, что можно нарисовать идеальное общество на чистой странице, но на самом деле все обстоит не так», — сказал он.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации суверенных активов России.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

Ранее сообщалось, что в Бельгии появилась названная в честь Трампа политическая партия.

