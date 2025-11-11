В европейской стране политическую партию назвали в честь Трампа

В Бельгии появилась политическая партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Аббревиатура TRUMP расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes, в переводе с французского языка — это «Объединение за Союз популистских движений».

Основатель партии Сальваторе Никотра заявил, что Трамп является абсолютным символом популизма, он представляет из себя все то, за что бельгийская партия выступает.

Политик пояснил, что TRUMP является «правопопулистской партией с социальным уклоном».

Никотра уточнил, что TRUMP примет участие как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году.

В октябре телеканал ABC со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщил, что Трамп, вероятно, назовет бальный зал стоимостью в $300 млн, который будет возведен на месте Восточного крыла Белого дома, в честь самого себя. Позднее глава государства опроверг эту информацию и заявил, что пока не думал о названии зала.

Ранее в России предложили построить туннель на Аляску и назвать его в честь Путина и Трампа.