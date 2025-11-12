СВР: в случае конфискации российских активов Бельгии мало не покажется

Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации суверенных активов России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что страны Европейского союза из-за конфликта на Украине и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты.

В СВР предположили, что европейские страны хотели бы заплатить российскими активами за украинское зерно.

«Бельгия — держатель этого «воровского общака» — артачится... боится — привлекут, ход мыслей правильный — обязательно привлекут, да так, что мало не покажется», — заявили в СВР РФ.

Накануне издание Politico сообщало, что Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы. По данным журналистов, бельгийские власти в ходе консультаций настаивали на предоставлении финансовых гарантий по кредиту Украине другими странами ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит альтернативы конфискации замороженных активов России из-за Бельгии.