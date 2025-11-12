На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгии пригрозили последствиями в случае конфискации активов России

СВР: в случае конфискации российских активов Бельгии мало не покажется
close
Depositphotos

Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации суверенных активов России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что страны Европейского союза из-за конфликта на Украине и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты.

В СВР предположили, что европейские страны хотели бы заплатить российскими активами за украинское зерно.

«Бельгия — держатель этого «воровского общака» — артачится... боится — привлекут, ход мыслей правильный — обязательно привлекут, да так, что мало не покажется», — заявили в СВР РФ.

Накануне издание Politico сообщало, что Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы. По данным журналистов, бельгийские власти в ходе консультаций настаивали на предоставлении финансовых гарантий по кредиту Украине другими странами ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит альтернативы конфискации замороженных активов России из-за Бельгии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами