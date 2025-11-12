На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин назвал укрепление информационной безопасности приоритетом России

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Защищенная инфраструктура связи, в которой нуждается вся экономика страны, является приоритетным направлением работы властей. Об этом в ходе выступления на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, для стабильной работы в любом секторе необходима качественная связь.

«И одним из приоритетов правительства является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры», — заявил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что технологическое развитие важно и для других отраслей, включая беспилотные технологии.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что всемирная сеть никогда не будет полностью безопасной. По ее словам, в интернете всегда будут мошенники и преступники.

11 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал, что с 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз. Этот механизм сравнивают с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации содержимого интернета в КНР. При этом в России система будет другой – она больше предполагает создание суверенного интернета, что крайне важно в условиях кибервойны.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.

