Мизулина напомнила об опасности интернета

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что всемирная сеть никогда не будет полностью безопасной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мизулиной, в интернете всегда будут оставаться мошенники и преступники.

«Так или иначе попытки совершить преступления, совершить какие-то опасные действия или распространить дезинформацию всегда будут. Важно на них объективно и актуально своевременно реагировать», — подчеркнула она.

11 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал, что с 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз. Этот механизм сравнивают с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации содержимого интернета в КНР. Однако в России система будет другой – она больше предполагает создание суверенного интернета, что крайне важно в условиях ведущейся сегодня кибервойны.

Напомним, российский интернет от общемирового могут отключить в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета. Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026. В целом, по его мнению, в предстоящем году неизбежно количество атак будет увеличиваться.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.