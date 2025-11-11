Токаев заявил о важности отношений Казахстана и России для всей Евразии

Токаев: отношения Казахстана и РФ влияют на фундаментальные процессы в Евразии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль отношений между Казахстаном и Россией в формировании многих основополагающих процессов на евразийском пространстве, назвав их образцом для подражания. Об этом пишет ТАСС.

«Отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве», — считает казахстанский лидер.

Он отметил, что зрелые, устойчивые и построенные на принципах глубокого доверия отношения между Казахстаном и Россией позволяют находить решения для любых вопросов двустороннего сотрудничества, благодаря взаимной ответственности за будущее обоих народов. По его словам, стратегическое партнерство и союзнические отношения между Казахстаном и Россией являются важнейшим фактором для формирования системы евразийской безопасности.

«Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов», — добавил он.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве.