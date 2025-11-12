Эксперт рассказал, зачем Европе новая разведка во главе с фон дер Ляйен

Главной целью создания в Европе нового разведывательного органа, которым будет управлять глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, является повышение управляемости и эффективности европейской разведки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Александр Степанов.

«Основная цель формирования органа ЕК - это повышение управляемости, централизация и обеспечение совокупного, единого разведывательного инструментария», — отметил он.

По словам эксперта, прежде всего новая разведка будет заниматься подрывной и диверсионной деятельностью против России.

11 ноября газета Financial Times сообщила, что ЕК намерена создать новый разведывательный орган Евросоюза, главой которого станет руководитель ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщили источники FT, Еврокомиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки».

По данным британской газеты, «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Кроме того, Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран.

Автором инициативы выступила Урсула фон дер Ляйен. Публикация документа, на который ссылается газета, запланирована на 12 ноября. В нем утверждается, что «гибридные атаки» России и Китая с целью распространения влияния на Европу являются главной угрозой для ЕС.

Ранее в США закрыли центр Госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде».