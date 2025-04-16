В США закрыли центр госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде»

В Соединенных Штатах прекратил работу центр госдепартамента, занимавшийся противодействием «зарубежной дезинформации». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством <...>, который обходился налогоплательщикам более чем в $50 млн в год, активно подавлял и цензурировал голоса американцев», — заявил глава госдепа.

Речь идет о центре глобального взаимодействия (GEC), который периодически публиковал доклады о «дезинформации и пропаганде», идущей из России.

До этого газета The New York Times сообщила, что государственный департамент США рассматривает возможность закрытия почти 30 дипломатических миссий за рубежом. Речь идет о дипмиссиях в странах Европы и Африки. Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии и других странах.

Ранее госдеп США отменил иностранные гранты на $215 млн.