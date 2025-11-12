На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура Грузии начала уголовное дело в отношении экс-премьера страны

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против экс-премьера Гахарии
close
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Георгия Гваракидзе.

По его словам, уголовное дело касается разгона митингов в Грузии 20-21 июня 2019 года и возведения блокпоста вблизи югоосетинской границы в селе Чорчаны.

В феврале Гахарию, который также является лидером оппозиционной партии «За Грузию», забросали яйцами в аэропорту Тбилиси после его возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. На распространенном видео политика называют иностранным агентом и предателем родины. Оппоненты обвинили его в том, что он «попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты».

6 ноября в генпрокуратуре страны заявили, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение по делу о призывах к свержению власти. Делопроизводство также было начато против Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Ранее Грузию не позвали на форум по расширению Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами