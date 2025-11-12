Генпрокуратура Грузии начала уголовное дело в отношении экс-премьера страны

Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора страны Георгия Гваракидзе.

По его словам, уголовное дело касается разгона митингов в Грузии 20-21 июня 2019 года и возведения блокпоста вблизи югоосетинской границы в селе Чорчаны.

В феврале Гахарию, который также является лидером оппозиционной партии «За Грузию», забросали яйцами в аэропорту Тбилиси после его возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. На распространенном видео политика называют иностранным агентом и предателем родины. Оппоненты обвинили его в том, что он «попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты».

6 ноября в генпрокуратуре страны заявили, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение по делу о призывах к свержению власти. Делопроизводство также было начато против Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Ранее Грузию не позвали на форум по расширению Евросоюза.