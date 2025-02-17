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Экс-премьера Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-премьера Грузии Гахарию забросали яйцами в Тбилиси по прилете из Мюнхена
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Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию забросали яйцами в аэропорту Тбилиси после его возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

На распространенном видео Гахарию называют иностранным агентом и предателем родины. Оппоненты политика обвинили его в том, что тот «теперь попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты». В партии «За Грузию» обвинили находившихся на месте происшествия сотрудников полиции в бездействии.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузии грозит изоляция из-за действий правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, Вашингтон решительно осуждает насилие против граждан Грузии, протестующих, журналистов и представителей оппозиции, включая экс-премьер-министра Георгия Гахарию.

Ранее в Грузии произошел взрыв в гостинице с беженцами.

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