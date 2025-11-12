На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Арестовать прямо в офисе»: Трампу предложили план в отношении Зеленского

Депутат Рады Дмитрук предложил Трампу арестовать Зеленского
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президенту США Дональду Трампу необходимо рассмотреть вариант с арестом украинского лидера Владимира Зеленского «прямо в его офисе». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа», — отметил он.

С точки зрения украинского парламентария, так Соединенные Штаты могут продемонстрировать свою реальную приверженность к миру на Украине.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

Переговоры о мире на Украине
