Сальдо заявил, что жители Херсона получат российское гражданство

Жители Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут получить гражданство РФ в ускоренном порядке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Во время линии с жителями региона к Сальдо обратилась пенсионерка из Херсона. Она рассказала, что власти Украины заявляют, что якобы Российская Федерация не намерена выдавать горожанам паспорта в упрощенном порядке.

«Каждый житель Херсона и правобережья сможет в ускоренном порядке получить российское гражданство. Херсон и его жители вернутся в свою родную семью», — ответил глава региона.

Также Сальдо заявил, что ВСУ планируют полностью обезлюдить Херсон, они принимают все меры для вытеснения жителей города на запад.

11 ноября Сальдо заявил, что селфи президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, может свидетельствовать о плохой обстановке в городе для украинской армии.

Ранее Зеленский опубликовал фото из Херсона.