На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал селфи Зеленского в Херсоне признаком проблем у ВСУ

Сальдо: селфи Зеленского в Херсоне говорит о проблемах ВСУ в городе
true
true
true
close
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Селфи украинского президента Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, говорит о плохой обстановке в городе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. <...> Раз дело дошло до пригородной фотосессии г-на Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. На этот раз поверим комику», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что Зеленский посетил город на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте. Губернатор отметил, что своим визитом украинский лидер хотел «добавить немного потужности», но столкнулся с насмешками. По словам главы региона, после подобных заявлений ситуация на линии боевого соприкосновения меняется не в пользу Киева.

Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон 11 ноября. Он опубликовал соответствующую фотографию, которую сопроводил националистическим лозунгом о «восстановлении надежды на победу».

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами