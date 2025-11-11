Сальдо: селфи Зеленского в Херсоне говорит о проблемах ВСУ в городе

Селфи украинского президента Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, говорит о плохой обстановке в городе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. <...> Раз дело дошло до пригородной фотосессии г-на Зеленского — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. На этот раз поверим комику», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что Зеленский посетил город на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте. Губернатор отметил, что своим визитом украинский лидер хотел «добавить немного потужности», но столкнулся с насмешками. По словам главы региона, после подобных заявлений ситуация на линии боевого соприкосновения меняется не в пользу Киева.

Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон 11 ноября. Он опубликовал соответствующую фотографию, которую сопроводил националистическим лозунгом о «восстановлении надежды на победу».

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.