Между фотографиями украинского лидера Владимира Зеленского и успехами Вооруженных сил РФ на поле боя существует определенная связь. Об этом в своем Telegram-канале написал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

«Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль», — отметил журналист.

Он обратил внимание, что российские военнослужащие берут под контроль крупные населенные пункты после того, как глава Украины публикует в социальных сетях снимки на их фоне. В связи с этим корреспондент предложил Зеленскому «сделать селфи с Киевом и Одессой».

11 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские подразделения полностью взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад». В настоящее время они продолжают уничтожать окруженную в городе группировку Вооруженных сил Украины.

За день до этого командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ с позывным «Ловец» заявил, что российские военнослужащие полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске.

Ранее журналисты выяснили, что украинским властям больше некого отправлять в Купянск.