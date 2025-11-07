На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что Украине больше некого отправлять в Купянск

SHOT: Украине больше некого отправлять в Купянск, ВС России заняли 90% города
Evgeniy Maloletka/AP

Украинской стороне больше некого отправлять в Купянск. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в последнем переброшенном отряде было лишь семь женщин — операторов БПЛА, которые оттуда сбежали. Авторы поста добавили, что российские бойцы освободили 90% города.

Журналисты выяснили, что украинская сторона в боях за Купянск потеряла более 3 тыс. человек. При этом порядка 100 солдат были взяты в плен.

На данный момент сообщалось о пяти случаях ликвидации мирного населения беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» заявил, что зачистка Купянска от ВСУ проводится уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Уточняется, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.

