Российские войска полностью взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, вытеснив оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Полностью освобождена восточная часть города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным МО, в настоящий момент российские бойцы продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В министерстве сообщили, что бойцы ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным сослуживцам. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады Нацгвардии Украины на юге поселка Купянск-Узловой, которые пытались деблокировать окруженных украинских военных.

10 ноября Вооруженные силы России установили контроль над территорией хлебокомбината в Купянске. По словам командира штурмового полка с позывным «Ловец», российские войска в течение суток значительно продвинулись по улице Дзержинского, заняв семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали в качестве укрепрайона. «Ловец» сообщил, что штурмовики продолжают продвигаться вперед в населенном пункте, выполняя поставленные задачи.

Ранее российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске.