В Кремле пообещали своевременно назвать даты визита Путина в Индию

Песков: Кремль объявит даты визита Путина в Индию позже
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже объявит даты визита главы государства Владимира Путина в Индию. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщим своевременно», — сказал представитель Кремля на вопрос о датах визита Путина.

10 ноября Песков заявил, что Россия готовится к визиту Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным.

Издание Economic Times писало, что Россия и Индия готовят соглашение, которое должно защитить права индийских работников в РФ и в ближайшие годы увеличить их число. По информации журналистов, договоренность об этом может быть заключена во время визита Путина в Индию.

Economic Times отметило, что на прошедшей в столице Катара встрече министров труда России и Индии рассматривался вопрос использования индийской рабочей силы в РФ. В соответствии с квотой, которую установило министерство труда России, к концу нынешнего года в стране будет трудоустроено свыше 70 тыс. граждан Индии.

Ранее СМИ рассказали, где Индия закупает нефть взамен российской.

