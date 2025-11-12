На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин рассказал о решении вопросов продовольственной безопасности

Володин: вопросы продовольственной безопасности России эффективно решены
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вопросы продовольственной безопасности России на сегодняшний день эффективно решены. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания палаты парламента, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что при этом РФ еще экспортирует излишки сельскохозяйственной продукции.

«Вопросы продовольственной безопасности эффективно решены. Но излишки страна может продавать, что и делает», — сказал Володин.

В октябре премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что обеспечение продовольственной безопасности — это одна из важнейших национальных целей России.

6 октября Минсельхоз РФ сообщил, что показатели урожая в РФ в этом году превзойдут прошлогодние результаты. В этом году уже намолотили 126,9 млн т зерна. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. В министерстве ожидают, что урожай зерна составит 135 млн т, а этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

При этом эксперты отмечают, что на сельскохозяйственную продукцию сейчас очень низкие закупочные цены, что не позволяет аграриям обновлять технику и инвестировать в свое развитие.

Ранее Минэкономразвития России улучшило прогноз по инфляции в 2025 году.

