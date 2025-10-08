Мишустин назвал одну из важнейших национальных целей России

Обеспечение продовольственной безопасности — это одна из важнейших национальных целей России, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии», — сказал глава российского правительства.

6 октября Минсельхоз РФ сообщил, что показатели урожая в РФ в этом году превзойдут прошлогодние результаты. В этом году уже намолотили 126,9 млн т зерна. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. В министерстве ожидают, что урожай зерна составит 135 млн т, а этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

При этом эксперты отмечают, что на сельскохозяйственную продукцию сейчас очень низкие закупочные цены, что не позволяет аграриям обновлять технику и инвестировать в свое развитие.

