В МИД РФ анонсировали ответные меры на запрет многократных шенгенских виз для россиян

Россия готовит ответные меры на решение Европейского союза (ЕС) ввести запрет на выдачу многократных шенгенских виз для россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный, поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», — сказал замминистра.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит, чтобы ЕС спровоцировал ее на ответные меры в визовой сфере, способные нанести ущерб национальным интересам страны. Дипломат добавила, что ответные меры могут приобрести зеркальный или «гибридный» формат.

Ранее в Швейцарии высказались о запрете многократных шенгенских виз для россиян.