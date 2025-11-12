На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия прокомментировала решение Австралии не возвращать землю под посольство

Дипмиссия: РФ изучит решение Австралии об отказе возвращать землю под посольство
true
true
true
close
Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россия изучит постановление Верховного суда Австралии, который признал законным аннулирование договора аренды земельного участка под строительство нового посольства РФ в Канберре. Об этом сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

«Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа», — заявили в посольстве РФ.

12 ноября новостная служба SBS News сообщила, что Верховный суд Австралии признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного в 2008 году сроком на 99 лет. Россия планировала построить посольство в нескольких сотнях метров от здания парламента в Канберре. Правительство Австралии сочло, что этот объект может представлять угрозу национальной безопасности. При этом Верховный суд Австралии обязал правительство страны выплатить РФ компенсацию и покрыть судебные издержки в связи с аннулированием договора.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по вопросу прекращении действия аренды земельного участка являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Ранее сенатор Карасин назвал примером шизофрении слова премьера Австралии о посольстве РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами