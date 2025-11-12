Россия прокомментировала решение Австралии не возвращать землю под посольство

Россия изучит постановление Верховного суда Австралии, который признал законным аннулирование договора аренды земельного участка под строительство нового посольства РФ в Канберре. Об этом сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

«Российская сторона, в том числе юристы, должна будет внимательно изучить все аспекты вышеуказанного документа», — заявили в посольстве РФ.

12 ноября новостная служба SBS News сообщила, что Верховный суд Австралии признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного в 2008 году сроком на 99 лет. Россия планировала построить посольство в нескольких сотнях метров от здания парламента в Канберре. Правительство Австралии сочло, что этот объект может представлять угрозу национальной безопасности. При этом Верховный суд Австралии обязал правительство страны выплатить РФ компенсацию и покрыть судебные издержки в связи с аннулированием договора.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по вопросу прекращении действия аренды земельного участка являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Ранее сенатор Карасин назвал примером шизофрении слова премьера Австралии о посольстве РФ.