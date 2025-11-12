На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

РФ проиграла суд из-за здания посольства в Канберре, но получит компенсацию
Bill Bachmann/Global Look Press

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в столице Австралии Канберре, но получит компенсацию. Об этом сообщает SBS News.

В 2023 году Австралия приняла законы об отмене аренды Россией участка земли, на котором она планировала построить посольство в нескольких сотнях метров от здания парламента в Канберре. Правительство Австралии сочло, что объект может представлять угрозу национальной безопасности.

Россия расценила расторжение договора аренды сроком на 99 лет, предоставленного австралийским правительством в 2008 году, как враждебную акцию и обратилась в Верховный суд, заявляя, что решение противоречит конституции страны и нет никаких доказательств того, что посольство представляет угрозу национальной безопасности.

В среду Высокий суд вынес решение в пользу федерального правительства, признав законы действительными. Тем не менее суд постановил, что Россия имеет право на компенсацию. Кроме того, австралийское правительство обязано оплатить половину судебных издержек российской стороны.

В МИД РФ заявляли, что действия Австралии являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Ранее Австралия объявила о высылке из страны посла Ирана.

