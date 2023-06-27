В МИД РФ пожаловались на пренебрежение Австралией принципа верховенства права

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по вопросу прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре, являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Дипломат сообщила, что 31 мая российская сторона достигла соглашения с австралийским Управлением по делам столичной территории, согласно которому РФ дополнительно предоставлялся пятилетний срок для завершения стройки на территории участка. Указанная договоренность была подтверждена решением федерального суда Австралии.

Однако, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипломатической недвижимости, рассказала Захарова.

«Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна», — подчеркнула представитель МИД РФ.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

23 июня посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за земельного участка.