Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ пожаловались на пренебрежение Австралией принципа верховенства права

Захарова: действия Австралии по участку для посольства РФ недобросовестные

close
100%
Bill Bachmann/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по вопросу прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре, являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Дипломат сообщила, что 31 мая российская сторона достигла соглашения с австралийским Управлением по делам столичной территории, согласно которому РФ дополнительно предоставлялся пятилетний срок для завершения стройки на территории участка. Указанная договоренность была подтверждена решением федерального суда Австралии.

Однако, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипломатической недвижимости, рассказала Захарова.

«Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна», — подчеркнула представитель МИД РФ.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

23 июня посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за земельного участка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях