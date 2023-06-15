Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили решение Австралии расторгнуть договор аренды с дипмиссией РФ

Сенатор Карасин назвал примером шизофрении слова премьера Австралии Альбанезе о посольстве РФ

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В западном мире наблюдается нарастающая шизофрения, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о том, что Канберра должна расторгнуть договор аренды участка под российское посольство из-за «угрозы нацбезопасности».

«Примером нарастающей шизофрении в западном мире может служить появившееся заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о том, что его разведслужбы опасаются строительства нового здания посольства России в Канберре, которое, дескать, может стать угрозой национальной безопасности страны», — написал Карасин.

Он также добавил, что подобные подозрения со стороны руководства Австралии являются «чисто медицинским случаем».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает русофобскую истерию. По его словам, Канберра пытается «быть отличником» среди западных союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях