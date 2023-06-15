В Совфеде оценили решение Австралии расторгнуть договор аренды с дипмиссией РФ

В западном мире наблюдается нарастающая шизофрения, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о том, что Канберра должна расторгнуть договор аренды участка под российское посольство из-за «угрозы нацбезопасности».

«Примером нарастающей шизофрении в западном мире может служить появившееся заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о том, что его разведслужбы опасаются строительства нового здания посольства России в Канберре, которое, дескать, может стать угрозой национальной безопасности страны», — написал Карасин.

Он также добавил, что подобные подозрения со стороны руководства Австралии являются «чисто медицинским случаем».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает русофобскую истерию. По его словам, Канберра пытается «быть отличником» среди западных союзников.