Трамп заявил о намерении подать в суд на британское СМИ

Трамп заявил, что он обязан подать в суд на Би-би-си после искажения его речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан подать в суд на британскую телерадиокорпорацию Би-би-си из-за искажения его слов. Об этом республиканец сказал в интервью Fox News.

Политик подчеркнул, что нельзя позволять людям делать подобные вещи.

Накануне агентство Reuters сообщало, что адвокаты Трампа попросили Би-би-си отозвать документальный фильм к 14 ноября, в противном случае телерадиокорпорация столкнется с иском на сумму не менее $1 млрд.

9 ноября гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об отставке на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Ранее Сергей Лавров назвал позором ситуацию с Би-би-си.