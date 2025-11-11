Трамп потребовал отозвать документальный фильм Би-би-си с его искаженной речью

Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали отозвать документальный фильм британской телерадиокорпорации Би-би-си, в котором его речь была искажена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо адвокатов американского лидера.

Отмечается, что адвокаты попросили Би-би-си отозвать документальный фильм к 14 ноября, иначе столкнутся с иском на сумму не менее $1 млрд.

По данным агентства, адвокаты американского лидера также требуют от корпорации извинений и компенсации репутационного и финансового ущерба.

9 ноября гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об отставке на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Трамп порадовался отставкам руководства Би-би-си.