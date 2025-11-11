Лавров назвал позором ситуацию с Би-би-си

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в развязанной информационной кампании Великобританию и СМИ королевства, комментируя скандал с отставкой гендиректора Би-би-си. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что сейчас происходит в Би-би-си, хорошо известно. То, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о такой срежиссированной кампании, — это позор», — сказал дипломат.

9 ноября гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об отставке на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Ранее Трамп потребовал отозвать фильм Би-би-си, угрожая иском на $1 млрд.