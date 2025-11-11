Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине преувеличивают значимость двух регионов. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Важность Днепропетровской и Запорожской областей преувеличена», — написала парламентарий.

При этом позже она добавила, что ее слова были сарказмом.

11 ноября министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

За два дня до этого российское военное ведомство заявило о взятии Успеновки, также расположенной в Запорожской области. Комментируя ситуацию, немецкий военный аналитик Юлиан Репке отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более не в состоянии замедлить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ в Запорожской области. По его словам, линия обороны украинских войск на востоке региона «рухнула» после того, как российские бойцы выбили ВСУ из Успеновки. В том числе об этом свидетельствует тот факт, что за выходные солдаты ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта — Новое, Рыбино и Сладкое.

Ранее российские войска взяли под контроль Волчье в Днепропетровской области.