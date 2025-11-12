На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ расширили перечень причин для увольнения мигрантов

ГД расширила перечень причин для увольнения мигрантов в России
true
true
true
close
Ilya Moskovets/Global Look Press

Госдума приняла закон, расширяющий перечень причин для увольнения мигрантов в России. Об этом сообщает Telegram-канал ГД.

«Ограничения на осуществление трудовой деятельности, которые регионы вводят для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения», — говорится в сообщении.

Таким образом новый закон добавляет в перечень причин для увольнения нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов.

26 октября первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев говорил, что России не нужны толпы сложно контролируемых и не желающих соблюдать российские законы мигрантов. Так он отреагировал на массовую драку мигрантов в московском жилом комплексе «Прокшино».

Драка в «Прокшино» произошла днем 25 октября. По данным правоохранительных органов, в ней участвовало около 20 человек, были повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Ранее в Госдуме заступились за мигрантов.

