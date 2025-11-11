В Москве повысили стоимость трудовых патентов для мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026 году вырастет и составит 2,9323 (в текущем году он был на отметке 2,8592). В результате стоимость патента для иностранных граждан увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно.

1 ноября депутаты Московской городской думы на внеочередном пленарном заседании поддержали соответствующее предложение об индексации стоимости патентов для иностранцев.

30 октября сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России все чаще фиксирует случаи, когда иностранные граждане приобретают гражданство России с преступным умыслом.

Ранее в Госдуме заступились за мигрантов.