Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ готовят последний маневр в Красноармейске
Valentyn Ogirenko/Reuters

ВС России готовят «последний маневр» в Красноармейске (украинское название — Покровск) для взятия под контроль всей территории ДНР. Об этом в интервью New York Post заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, на линии фронта сложилась напряженная ситуация. Российские войска проводят стратегическую наступательную операцию.

«Они сосредоточили большую часть сил, создавая превосходство, пытаясь прорвать нашу линию обороны», — сообщил Сырский.

Накануне российские военные корреспонденты Telegram-канала «Военная хроника» высказали мнение, что главкому ВСУ докладывают неверную информацию о ситуации в Красноармейске.

9 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска приступили к зачистке центра населенного пункта от оставшихся военных ВСУ.

Ранее российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Красноармейске.

