Зеленский заявил о «тяжелой ситуации» на Покровском направлении

Зеленский заявил о тяжелой ситуации под Покровском и в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на Покровском направлении (российское название города — Красноармейск) и в Запорожской области, где российская армия «увеличивает количество и масштабы штурмов». Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам доклада главкома Александра Сырского.

«Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам [ВС РФ]», — написал Зеленский.

В сети ранее появилось видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.