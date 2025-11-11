Подразделения российских войск массово заходят в Красноармейск

В интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) под прикрытием тумана. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

11 ноября в Красноармейске командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава. По словам офицера, за последние семь месяцев через его подразделение прошло приблизительно две тысячи военнослужащих. При этом около 75% из них уничтожены. В подтверждение своих слов он показал видеозапись с группой молодых украинских солдат, отметив, что из сорока человек в живых осталось лишь десять.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.