На Западе заявили о стремлении стран ЕС восстановить отношения с Россией

Дипломат Крук: после урегулирования на Украине ЕС захочет сотрудничать с Россией
Global Look Press

После того как вооруженный конфликт на Украине завершится и будет подписано мирное соглашение между Киевом и Москвой, многие страны Европейского союза захотят восстановить отношения с Российской Федерацией. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По мнению дипломата, Италия, Франция, другие государства Средиземноморья начнут достаточно решительно стремиться к налаживанию отношений с РФ.

Крук считает, что отчасти это произойдет потому, что европейские страны нуждаются в налаживании отношений с Москвой с экономической точки зрения — им требуются ресурсы и более дешевая энергия.

В конце октября вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что мировое сообщество, в частности недружественные России государства, сигнализируют Москве о стремлении восстановить контакты и нормализовать отношения.

Ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле.

