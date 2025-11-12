На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия потребовала разорвать контракт на поставки газа с «Ямал СПГ»

В ФРГ потребовали, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку по «Ямал СПГ»
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство экономики и энергетики Германии заявило, что компания SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома») может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Об этом сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на позицию ведомства.

В министерстве пояснили, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что санкции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на закупку российского СПГ.

Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации.

Ранее в Германии рассказали об опасности заявлений Владимира Зеленского об энергетической инфраструктуре РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами