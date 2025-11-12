В ФРГ потребовали, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку по «Ямал СПГ»

Министерство экономики и энергетики Германии заявило, что компания SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома») может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Об этом сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на позицию ведомства.

В министерстве пояснили, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что санкции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на закупку российского СПГ.

Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации.

Ранее в Германии рассказали об опасности заявлений Владимира Зеленского об энергетической инфраструктуре РФ.