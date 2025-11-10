В Германии рассказали об опасности заявлений Зеленского о энергетической инфраструктуре РФ

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской энергетической инфраструктуры звучат опасно. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung (BZ).

В публикации отмечается, что заявления Зеленского являются чем-то большим, чем просто дипломатической риторикой.

По мнению автора статьи, высказывания украинского лидера стали очередной эскалацией конфликта, который «размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников».

7 ноября Зеленский заявил, что Украина не позволит России продавать нефть в Венгрию, и это вопрос времени.

По его словам, на предстоящей встрече с президентом Дональдом Трампом премьер Венгрии Виктор Орбан поднимет вопрос закупки российских энергоносителей. Зеленский также отметил, что Киев не может позволить России зарабатывать на продаже нефти и газа.

До этого ВСУ неоднократно атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России получает Венгрия. На некоторое время в конце августа он прекращал свою работу. На этом фоне и так непростые отношения Киева и Будапешта усугубились. В свою очередь Еврокомиссия заявляла, что нефтепровод «Дружба» не должен подвергаться новым ударам.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан не помешает вступлению Украины в Евросоюз.