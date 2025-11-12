Франция поможет разработать конституцию Палестины

Лидер Франции Эммануэль Макрон и Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи в Париже анонсировали создание совместного комитета для разработки конституции Палестинского государства. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Работа над проектом новой конституции будет направлена на формирование всех условий для создания такого палестинского государства», — заявил французский лидер.

Сообщается, что в обязанности комитета войдет работа над решением «всех юридических аспектов». Макрон уточнил, что палестинский коллега уже представил ему готовый проект конституции.

В свою очередь, Аббас заявил о готовности немедленно запустить работу этого комитета, а также подтвердил, что палестинская администрация пройдет через ряд реформ и проведет выборы. По его словам, голосование могут провести через год после разоружение ХАМАС в рамках второй фазы перемирия в секторе Газа. В ответ на это президент Франции заявил, что Париж не допустит «возобновления ХАМАС контроля над Газой».

В сентябре Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций. В своей речи политик также сообщил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в секторе Газа.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Нетаньяху согласится на признание Палестины.