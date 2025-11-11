На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп признался, что следил за празднованием Дня Победы в России

Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России. Его слова по случаю Дня ветеранов США приводит РИА Новости.

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы - я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, - и я сказал: нам тоже нужен День Победы», — заявил Трамп.

До этого американский президент неоднократно заявлял, что США «выиграли» Вторую мировую войну. Политик отмечал, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома также жаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией.

По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия потеряла миллионы человек, но Штаты — «те, кто победил». Он указывал, что Советский Союз «помог США» одержать победу.

Ранее Трамп возмутился из-за заявлений Китая о роли США в борьбе с фашизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами