Трамп признался, что следил за празднованием Дня Победы в России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России. Его слова по случаю Дня ветеранов США приводит РИА Новости.

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы - я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, - и я сказал: нам тоже нужен День Победы», — заявил Трамп.

До этого американский президент неоднократно заявлял, что США «выиграли» Вторую мировую войну. Политик отмечал, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома также жаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией.

По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия потеряла миллионы человек, но Штаты — «те, кто победил». Он указывал, что Советский Союз «помог США» одержать победу.

Ранее Трамп возмутился из-за заявлений Китая о роли США в борьбе с фашизмом.