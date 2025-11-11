На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Kyiv Post: администрация США добивается пересмотра резолюции ООН по Украине
РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться исключения из резолюции Генассамблеи ООН формулировок о «территориальной целостности» Украины. Об этом пишет украинская газета Kyiv Post со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями во всемирной организации.

«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», — говорится в публикации.

По словам источников издания, вместо этого Вашингтон предлагает представить документ в более общем виде под названием «война на Украине». По мнению администрации президента США, там не должно содержаться антироссийских формулировок.

В газете отметили, что другие партнеры Украины боятся подобных изменений, поскольку они будут демонстрировать раскол на Западе. Поэтому европейские страны пытаются лоббировать изменение позиции Вашингтона.

«Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент», — заявил один из европейских посланников.

Ожидается, что голосование по резолюции должно пройти в ближайшие недели.

До этого сообщалось, что США не поддержали заявление Украины, в котором РФ обвиняется в нарушении Устава ООН. В тексте заявления утверждалось, что Москва якобы развязала «неспровоцированную агрессивную войну против Украины». А созыв Россией заседания Совбеза ООН, посвященного перспективам развития организации, был оценен как «оскорбление Устава» ООН.

Ранее в ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине.

