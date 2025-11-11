Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о повестке его встречи с делегацией США

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в повестку планируемой встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с делегацией из США включены пять-шесть вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

«По содержательной части. В повестке дня — пять-шесть вопросов. Если переговоры состоятся, обязательно проинформируем», — сказала Эйсмонт.

10 ноября Лукашенко заявил на совещании в Минске, что переговоры Белоруссии с делегацией США состоятся в ближайшее время. По словам белорусского лидера, в числе прочего он намерен обсудить с представителями США вопрос о закрытии Литвой границы с Белоруссией в конце октября. По его словам, в настоящее время его страна почти ничего не возит через эту границу в связи с санкциями. За исключением товаров, которые «очень-очень нужны литовцам и полякам».

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее в Литве усомнились, что США «оторвут» Лукашенко от Путина.