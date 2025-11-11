Госдума в I чтении одобрила закон о круглогодичном отчете призывников об отъездах

ГД приняла проект об информировании призывников о своем отъезде в течение года

Государственная дума (ГД) в ходе пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за несообщение в военкомат подлежащим призыву гражданином о смене места жительства. Трансляция заседания велась на канале «Дума ТВ».

Инициатива предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Меры были введены в связи с другим законом, который предусматривает проведение воинского призыва в течение всего года, а не два раза в год.

Закон предусматривает, что призывник обязан сообщить в военкомат о выезде на срок свыше трех месяцев с места жительства или места пребывания. Таким образом, мужчины обязаны всегда извещать военкомат о своих перемещениях без привязки к периоду проведения призыва.

В случае нарушения предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Проект закона был составлен главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, его первым заместителем Андреем Красовым и заместителем Юрием Швыткиным.

До этого сообщалось, что в России военные, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения, начнут получать ежемесячную выплату военнослужащим по контракту. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплату распространят на военных, отражающих вторжение на государственной границе и прилегающих к зоне проведения специальной военной операции (СВО) регионов.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.